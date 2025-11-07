Triumph Aktie
ISIN: JP3635460003
|
07.11.2025 11:37:22
Das perfide Spiel mit der Angst: Elon Musks Sieg ist kein Triumph, sondern ein Warnsignal
Elon Musk hat gewonnen. Die Tesla-Aktionäre haben das exorbitante Vergütungspaket für den in ihrer Vorstellung unersetzbaren Konzernchef durchgewinkt. Es zeigt: Wer mächtig und dreist genug ist, Angst zu machen, bekommt alles, was er will.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
