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17.07.2026 13:51:00

Das Quiz rund um künstliche Intelligenz

Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ wird in diesem Sommer 70. Dazu gibt's bei uns ein Nerdquiz rund um die Anfänge von KI, ChatGPT und Co. Knobeln Sie mit! Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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