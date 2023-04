Data-Analytics-Werkzeuge gewinnen in deutschen Unternehmen immer mehr an Bedeutung

Deutsche Unternehmen investieren derzeit strategisch in Data-Analytics-Lösungen, da sie die Bedeutung von Datenanalysen für ihren Geschäftserfolg oder sogar ihr Überleben erkennen. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Analytics Platforms Germany 2022" meldet, dass das wachsende Bewusstsein für "Big Data" in den vergangenen Jahren die Einführung unterschiedlicher Arten von Analytics-Plattformen begünstigt hat. Bei Big Data handelt es sich um schnell wachsende Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten aus verschiedenen Quellen. Ausgehend von einer verbesserten Visualisierung von Daten haben Unternehmen in Deutschland wie auch in anderen Weltregionen neue Ressourcen wie Data Governance und Master Data Management eingeführt, um auf diese Weise mehr Nutzen aus ihren Informationsspeichern zu ziehen.

"Daten sind zur wichtigsten Ressource für Unternehmen aller Art geworden", sagt Andreas Fahr, Partner und Geschäftsführer bei ISG in Deutschland. "Unternehmen, die in die neusten Analysetools investieren können, verschaffen sich entscheidende Vorteile."

Nachdem deutsche Unternehmen als Reaktion auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie viele Analytics-Projekte durchführten, haben sie aufgrund der aktuellen Energie- und Wirtschaftskrise in Europa insbesondere in Deutschland weitere Investitionen etwas zurückgefahren, so ISG.

Gleichwohl haben Serviceanbieter in den vergangenen 12 Monaten einige Kunden dabei unterstützt, neue Lösungen zu implementieren und bereits bestehende Data-Warehouse- und Business-Intelligence-Umgebungen in fortschrittliche Analytics-Anwendungen zu überführen, so die Studie weiter. Die damit verbundenen neuen Funktionen haben die Fähigkeit der Kunden verbessert, größeren Druck auf ihre Geschäftsabläufe abzufedern oder zu kontrollieren, etwa bei unterbrochenen Lieferketten.

Analytics-Provider bieten laut ISG den Unternehmen vor allem dann großen Nutzen, wenn ihre Lösungen auf die jeweiligen regionalen Anforderungen zugeschnitten sind, insbesondere im Bereich Data Engineering. In Deutschland sind jene Data-Engineering-Lösungen besonders bedeutsam, die sich wegen der Größe und Bedeutung der produktionsorientierten Branchen mit ingenieurwissenschaftlichen oder technisch-wissenschaftlichen Projekten befassen.

"Der Analytics-Markt bietet keine Einheitslösungen", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Da die Datennachfrage immer komplexer wird, wird es vielmehr immer wichtiger, spezifische regionale Anforderungen zu erfüllen und Lösungen an individuellen Kundenbedürfnissen auszurichten."

Darüber hinaus befasst sich die Studie mit mehreren anderen Trends am Analytics-Markt, die für Unternehmen in Deutschland relevant sind. Dazu zählen beispielsweise die Zunahme von Self-Service-Lösungen sowie die Nachfrage nach Serviceverträgen, die an den tatsächlich erzielten Geschäftsergebnissen ausgerichtet sind.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Analytics Platforms Germany 2022" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 23 Anbietern in zwei Marktsegmenten (Quadranten): "Embedded Analytics & Business Analytics Platforms” sowie "Data Governance Platforms".

Die Studie stuft Qlik in beiden Quadranten als "Leader" ein. Alation, Collibra, IBM, Informatica, Microsoft, SAP, SAS, Tableau, Talend und TIBCO sind "Leader” in je einem Marktsegment.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Analytics Platforms Germany 2022" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

