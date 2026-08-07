DATA HORIZON legte Quartalsergebnis vor

DATA HORIZON präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,59 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,390 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,62 Prozent auf 935,4 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 991,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at