Data Patterns (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Data Patterns (India) hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 10,42 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,73 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Data Patterns (India) 1,17 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 8,30 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 1,50 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at