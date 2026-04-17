Data Storage: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Data Storage äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 94,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen USD.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,76 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 94,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,38 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 25,37 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at