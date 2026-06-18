Databricks Aktie
WKN DE: DATABR / ISIN: NET01DATABR0
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18.06.2026 11:40:00
Databricks Genie One: KI-Agent soll Antworten aus Unternehmensdaten ableiten
Databricks ergänzt seine KI-Plattform um den KI-Agenten Genie One, der dank der neuen Kontextschicht Ontology Unternehmensdaten nutzbar machen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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