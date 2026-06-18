Databricks Aktie

Databricks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DATABR / ISIN: NET01DATABR0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.06.2026 11:40:00

Databricks Genie One: KI-Agent soll Antworten aus Unternehmensdaten ableiten

Databricks ergänzt seine KI-Plattform um den KI-Agenten Genie One, der dank der neuen Kontextschicht Ontology Unternehmensdaten nutzbar machen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Databricks

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.