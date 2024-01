DAVOS/Iran: Mit Ende des Gaza-Kriegs enden auch Angriffe in Region

DAVOS (dpa-AFX) - Nach den Worten des iranischen Außenministers werden mit einem Ende des Gaza-Kriegs auch Angriffe in der Region aufhören. "Ein Ende des Genozids in Gaza wird dazu führen, dass Angriffe und Spannungen in der Region beendet werden", sagte Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er erwähnte in seiner Rede den Südlibanon, von wo aus die Hisbollah zuletzt verstärkt wieder Ziele in Israel angriff und das Rote Meer, wo die jemenitische Huthi-Miliz in den vergangenen Wochen immer wieder Handelsschiffe attackierte.

Der Minister warf Israel zugleich eine unverhältnismäßige militärische Antwort auf den Großangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober vor.

Amirabdollahian bezeichnete die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrorgruppe eingestuft wird, als Freiheitsbewegung. "Die Lösung ist nicht militärisch, die Lösung liegt darin, die Rechte der Palästinenser zu gewährleisten", sagte der Minister weiter. Er warnte auch vor einer Ausweitung des Konflikts. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse verstehen, "dass Krieg keine Lösung ist, die Hamas wird nicht durch Krieg zerstört werden".

Nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel im Oktober 2023 hatte Irans Staatsspitze den Angriff gelobt und eine direkte Verwicklung Teherans zurückgewiesen. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah und die Huthi-Miliz gehören zur sogenannten "Achse des Widerstands", einem Geflecht von Gruppen im Kampf gegen Israel, die von Teheran unterstützt werden. Der jüdische Staat gilt seit der Islamischen Revolution von 1979 neben den USA als Erzfeind des Irans./arb/pey/tam/DP/jha