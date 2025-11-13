Daewon Cable: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daewon Cable hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 50,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154,79 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 133,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at