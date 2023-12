DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in QIAGEN-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden QIAGEN-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die QIAGEN-Aktie bei 17,66 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hat, hat nun 566,282 Anteile im Depot. Die gehaltenen QIAGEN-Anteile wären am 01.12.2023 21 501,74 EUR wert, da der Schlussstand 37,97 EUR betrug. Mit einer Performance von +115,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von QIAGEN belief sich zuletzt auf 8,71 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des QIAGEN-Anteils fand am 25.09.1997 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des QIAGEN-Anteils belief sich damals auf 5,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at