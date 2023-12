DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die QIAGEN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,99 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die QIAGEN-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,128 QIAGEN-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2023 82,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,57 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 17,92 Prozent.

Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 8,85 Mrd. Euro. QIAGEN-Papiere wurden am 25.09.1997 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein QIAGEN-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 5,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at