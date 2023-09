DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Covestro verdient

Am 25.09.2020 wurde das Covestro-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Covestro-Papier an diesem Tag bei 44,23 EUR. Bei einem Covestro-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,609 Covestro-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 161,65 EUR, da sich der Wert eines Covestro-Papiers am 22.09.2023 auf 51,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,17 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Covestro einen Börsenwert von 9,86 Mrd. Euro. Der Covestro-Börsengang fand am 06.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Covestro-Aktie auf 26,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at