DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 29,48 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 339,213 QIAGEN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 331,07 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 22.12.2023 auf 39,30 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete QIAGEN eine Marktkapitalisierung von 8,94 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA war der 25.09.1997. Der Erstkurs der QIAGEN-Aktie lag beim Börsengang bei 5,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at