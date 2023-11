DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor einem Jahr bedeutet

Am 13.11.2022 wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen QIAGEN-Anteile letztlich bei 46,27 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hat, hat nun 216,123 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 35,21 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 609,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,90 Prozent abgenommen.

QIAGEN wurde am Markt mit 8,11 Mrd. Euro bewertet. Am 25.09.1997 fand der erste Handelstag der QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des QIAGEN-Papiers wurde der Erstkurs mit 5,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at