DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sartorius vz-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,10 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investierten, hätten nun 4,739 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Sartorius vz-Papiere wären am 12.08.2024 1 142,65 EUR wert, da der Schlussstand 241,10 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 042,65 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Sartorius vz eine Börsenbewertung in Höhe von 14,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at