DAX aktuell: Das macht der DAX am Mittag

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent fester bei 26 893,79 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,183 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,929 Prozent höher bei 26 910,57 Punkten in den Handel, nach 26 662,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 001,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 856,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 4,18 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 25 277,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der DAX auf 26 331,07 Punkte taxiert. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24 381,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,59 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 4,11 Prozent auf 28,89 EUR), Siemens (+ 3,30 Prozent auf 286,15 EUR), HOCHTIEF (+ 2,83 Prozent auf 384,60 EUR), Fresenius SE (+ 2,29 Prozent auf 54,03 EUR) und Merck (+ 1,95 Prozent auf 154,55 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 51,53 EUR), Henkel vz (-0,68 Prozent auf 87,00 EUR), Commerzbank (-0,27 Prozent auf 40,05 EUR) und BMW (-0,24 Prozent auf 57,84 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 780 299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 237,032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at