DAX aktuell: DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,53 Prozent schwächer bei 17 623,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,788 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,383 Prozent auf 17 648,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 716,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 17 623,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 658,86 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,677 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 921,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, lag der DAX bei 16 628,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 559,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,09 Prozent nach oben. Bei 17 816,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 1,48 Prozent auf 25,40 EUR), Daimler Truck (+ 0,77 Prozent auf 43,32 EUR), Merck (+ 0,60 Prozent auf 159,25 EUR), Hannover Rück (+ 0,58 Prozent auf 240,80 EUR) und Commerzbank (+ 0,37 Prozent auf 10,75 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Continental (-3,71 Prozent auf 70,12 EUR), Brenntag SE (-3,18 Prozent auf 82,70 EUR), Bayer (-3,10 Prozent auf 25,82 EUR), Zalando (-2,66 Prozent auf 19,01 EUR) und adidas (-2,11 Prozent auf 182,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 564 952 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,490 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,94 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

