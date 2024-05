DAX-FLASH: Bei dünnen Umsätzen auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat an "Christi Himmfahrt" ein Rekordhoch erklommen. Um die Mittagszeit stieg er bei dünnen Umsätzen bis auf 18 570,75 Punkte. Die Marke von 18 600 Punkten rückt damit näher. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,37 Prozent auf 18 567,08 Punkte zu Buche. Leicht positive Konjunktursignale aus China liefern aktuell ein wenig Rückenwind.

Der EuroStoxx 50 dagegen gab moderat um 0,3 Prozent nach, die Länderbörsen in Paris und London zeigten sich dicht an ihren Vortagesschlussständen im Plus.

Wegen des Feiertags sind die Umsätze unterdurchschnittlich, weshalb nur wenige Orders die Börsen rasch in die eine oder andere Richtung bewegen können./ck/mis