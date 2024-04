DAX-FLASH: Dax etwas höher - Nächster Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einer von der Berichtssaison geprägten Woche dürfte sich der DAX am Montag zunächst stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,33 Prozent auf 17 796 Punkte.

Seit Ostern befindet sich der Dax in einer Korrektur, ausgelöst von geo- und geldpolitischer Unsicherheit. Mit dem voraussichtlichen Zuwachs am Montag könnte er aber die 50-Tage-Linie wieder hinter sich lassen, die Hinweise für den mittelfristigen Trend gibt.

Am Abend nach US-Börsenschluss werden die Quartalszahlen des größten europäischen Software-Herstellers SAP (SAP SE) erwartet./ajx/jha/