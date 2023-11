DAX-FLASH: Dax scheut noch vor 16000 Punkten zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone dürfte es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt ruhig zugehen. Doch schon kurz nach dem Handelsbeginn werden die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und Frankreich im November veröffentlicht. Sie gelten als früher Indikator für die Nachfrage der Unternehmen. Impulse aus den USA sind wegen des Feiertags Thanksgiving nicht zu erwarten.

Der Dax (DAX 40), der am Vortag denkbar knapp an der runden Marke von 16 000 Zählern gescheitert war, wird zunächst wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsauftakt mit 15 966 Punkten knapp im Plus.

Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets machte für den Dax "grünes Licht" aus in der laufenden Aufwärtsbewegung. "Doch die Psychologie spielt hier eine entscheidende Rolle". Könne der Leitindex die Schallmauer von 16 000 Punkten nicht zeitnah durchbrechen, dürften trotz des intakten Trends verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen./bek/tih