03.09.2025 07:19:38

DAX-FLASH: Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch des Vortages

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte am Mittwoch nach seinem Vortagskursrutsch einen Stabilisierungsversuch wagen. Unterstützung kommt von der Wall Street, die sich nach zunächst deutlicheren Verlusten zwar im Minus, aber am Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,3 Prozent höher auf 23.565 Punkte.

Am Dienstag war der europäische Handel dem Ruf des Septembers gerecht geworden, ein schwieriger Börsenmonat zu sein. Ein Potpourri aus Risiken, die von Donald Trumps Wirtschaftspolitik, dem anhaltenden Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischer Unsicherheit und der politischen Lage in Frankreich reichen, vertreibt den Anlegern derzeit die gute Stimmung, nachdem diese Risiken zuvor weitgehend ausgeblendet wurden. Der Dax fiel unter seine 100-Tage-Linie, blieb aber über seinem Zwischentief von Anfang August.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners werden steigende Anleiherenditen mittlerweile am Aktienmarkt kritischer wahrgenommen. "Die große Frage lautet jetzt, wo die nächste Kaufschwelle der Anlegerinnen und Anleger liegt", schrieb der Experte am Morgen. Zuvor habe diese bei der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten gelegen, auf die Anleger nun wieder von unten schauen müssen./tih/mis

