DAX-FLASH: Dax zunächst kaum verändert - Auf Wochensicht noch im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX zeichnet sich am Freitag ein wenig veränderter Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit 18.300 Punkten knapp über dem Schlusskurs-Niveau vom Vortag.

Der Ausverkauf im hoch bewerteten US-Technologiesektor war in dieser Woche auch am deutschen Aktienmarkt nicht spurlos vorübergegangen. Techwerte standen in New York auch am Vortag noch unter Druck.

Auf Wochensicht steht der Dax noch im Plus. Er muss sich nun über der zuletzt viel beachteten 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend behaupten, die aktuell bei 18.285 Zählern verläuft.

In der Berichtssaison schauen die Dax-Anleger vor dem Wochenende auf die Quartalszahlen von BASF und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))./ajx/zb