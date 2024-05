DAX-FLASH: Etwas höher - US-Zinssignale dämpfen Anleger-Euphorie um Nvidia

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag unter dem Eindruck der Nvidia-Zahlen (NVIDIA) und geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed zunächst in seiner jüngsten Spanne zwischen 18 600 und 18 900 Punkten bleiben. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,23 Prozent höher auf 18 723 Punkten. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18 892 Punkten bleibt nah und somit auch die runde Marke von 19 000 Zählern.

Die Fed hatte am Vorabend ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Vertreter der Fed zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik - falls nötig - weiter zu straffen. Das dürfte Aktien-Anleger enttäuschen, rechnete man doch bislang im späteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen. Im Gegensatz zur Fed wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wohl im Juni senken, weil die Inflation sich in der Eurozone abgeschwächt hat.

Der Enttäuschung über die Fed steht am Donnerstag einmal mehr die Begeisterung über die Entwicklung von Nvidia gegenüber. Der KI-Vorzeigekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick abermals die Erwartungen übertroffen. Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen US-Handel erstmals über die Marke von 1000 US-Dollar.