DAX-FLASH: Gewinnmitnahmen nach zwei guten Tagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX zeichnen sich zur Wochenmitte nach der Kurserholung an den Vortagen Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,49 Prozent tiefer auf 18.466 Punkte.

Vorgaben aus den USA sorgen für Abgabedruck. Die am Vorabend nach dem New Yorker Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des E-Fahrzeugherstellers Tesla und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) entfachten bei Anlegern keine Begeisterung.

Hierzulande zieht nun die Berichtssaison ebenfalls an. So steht an diesem Mittwoch die Quartalsbilanz der Deutschen Bank (Deutsche Bank) im Blick./ajx/jha/