DAX-FLASH: Leitindex erreicht Rekordhoch - Anleger stecken US-Preisdaten gut weg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally an den US-Börsen hat den Dax (DAX 40) am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch getrieben. Der deutsche Leitindex erreichte seinen Höchststand bei gut 17 889 Punkten und notierte zuletzt 0,80 Prozent im Plus.

Enttäuschende Inflationsdaten aus den USA hatten nur kurz dazu geführt, dass der Dax fast seine kompletten Tagesgewinne einbüßte. Stattdessen erholte sich das Branchenbarometer schnell.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich unerwartet beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent. Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 3,1 Prozent erwartet.

Die Erwartungen auf die erhofften baldigen Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wurden so zwar gedämpft. Allerdings sind die Anleger dies- und jenseits weiterhin der Auffassung, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr tatsächlich senken kann - selbst wenn sie ihre vorsichtige Haltung vorerst beibehält./la/jha/