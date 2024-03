DAX-FLASH: Leitindex steigt wieder fast auf 18 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Montag wieder die Marke von 18 000 Punkten anlaufen. Mit 17 997 Punkten taxierte der Broker IG den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher. Das Rekordhoch vom Donnerstag bei 18 039 Punkten rückt damit wieder ins Visier.

Vor allem aus Asien kommen gute Vorgaben. So zog der Nikkei dank des schwachen Yen wieder kräftig an und peilt eine Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd an. Auch Chinas Börsen legten zu.

Es wird eine "Woche der Notenbanken" mit Zinsentscheiden in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz. Die Anleger setzen insgesamt darauf, dass die Geldpolitik nach der Inflationsbekämpfung bald wieder gelockert wird./ag/zb