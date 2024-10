DAX-FLASH: SAP liefert mit überzeugenden Quartalszahlen dem Dax Rückenwind

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwachen Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag auf seinem Weg zu den 20.000 Punkten zunächst wieder etwas Boden gut machen. Angetrieben von Kursgewinnen des Schwergewichts SAP (SAP SE) taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 19.530 Punkte. Dem bisherigen Rekord aus der Vorwoche von knapp 19.675 Punkten kommt der Leitindex damit wieder näher.

Der Dax trotzt durchwachsenen internationalen Vorgaben, denn an der wegweisenden Wall Street endete der Handel verhalten. Als Stütze fungiert aber der Softwarekonzern SAP, dessen Aktien zuletzt mit einem Plus von vier Prozent erwartet wurden. Das Dax-Schwergewicht hatte am späten Vorabend seine Quartalszahlen vorgelegt, die erneut überzeugten. "Ein erneut starkes Quartal", resümierte Analyst Michael Briest von der UBS.

Anleger überzeugt vor allem der Ausblick, denn SAP rechnet nun mit mehr operativem Gewinn. Laut Experte Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies überraschte das. "Entgegen der allgemeinen Erwartung eines ausgeglichenen Quartals hat SAP die Erwartungen für das dritte Quartal deutlich übertroffen", schrieb er in einem ersten Kommentar. Angesichts des Kursanstiegs bleibt aber auch die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im Dax ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht./tih/mis