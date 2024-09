DAX-FLASH: Weitere Gewinne dank freundlicher Vorgaben aus New York

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Freitag den dritten Tag in Folge zulegen. Weitere Kursgewinne sind drin dank des Rückenwinds aus New York, wo die Kurse am Vortag noch ins Plus gedreht waren. Zur Xetra-Schlusszeit hatten die US-Börsen noch um Orientierung gerungen. Den Dax taxierte der Broker IG zwei Stunden vor Beginn 0,4 Prozent höher auf 18.588 Punkte. Sein Wochengewinn dürfte damit auf 1,6 Prozent steigen.

"Die Aktienkurse steigen auf breiter Front, da Anleger im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Zinssenkung der Fed nächste Woche die Tiefstkurse der Technologiewerte kauften", hieß es am Morgen von der Commerzbank mit Blick auf die zuletzt besonders starken Kursgewinne der Technologiewerte. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte es am Vortag bereits erwartungsgemäß eine Zinssenkung gegeben.

Wie schon am Vortag steht der Dax vor einem Test, den 21-Tage-Durchschnitt zu überqueren, der bei 18.546 Punkten verläuft. Charttechniker leiten daran gerne ein positives, kurzfristiges Signal ab. Angesichts des schwachen September-Auftakts und der zuletzt wieder schwungvollen Erholung spricht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners von einer "wilden Achterbahn" an den Börsen. Anleger brauchten dabei starke Nerven./tih/jha/