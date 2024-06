DAX-FLASH: Wieder aufwärts - 'Markt bleibt Schaukelbörse'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte zur Wochenmitte nach seinem Rücksetzer am Vortag wieder den Vorwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent höher auf 18 238 Punkte. Damit bleibt der Dax in seiner jüngsten Spanne zwischen 18 000 und 18 350 Punkten.

Am Vortag hatten vor allem hohe Kursverluste der Airbus-Aktien (Airbus SE (ex EADS)) belastet. Zudem sorgen die anstehenden Wahlen in Frankreich für Unsicherheit. Am Mittwoch kommt jedoch Unterstützung aus den USA, wo die Technologiewerte ihre jüngste Schwächephase erst einmal hinter sich lassen konnten.

Gleichwohl bleibe der Markt eine Schaukelbörse, wie der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die vergangenen Handelstage konstatierte. Eine klare Richtung kristallisiere sich im Moment nicht heraus./ajx/tih