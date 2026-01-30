Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Index-Bewegung
|
30.01.2026 12:27:05
DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag fester
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 24 454,67 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,127 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,274 Prozent fester bei 24 376,15 Punkten, nach 24 309,46 Punkten am Vortag.
Bei 24 366,39 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 529,06 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 490,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 118,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der DAX auf 21 727,20 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,345 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 266,33 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell adidas (+ 5,02 Prozent auf 150,70 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,18 EUR), Commerzbank (+ 1,73 Prozent auf 35,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Vonovia SE (-0,72 Prozent auf 24,65 EUR), Porsche Automobil (-0,63 Prozent auf 36,04 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR) und GEA (-0,50 Prozent auf 60,20 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent an der Spitze im Index.
Analysen zu Vonovia SE
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,50
|-0,99%
|Commerzbank
|34,63
|-0,29%
|Deutsche Bank AG
|33,09
|1,74%
|Deutsche Börse AG
|212,90
|1,28%
|GEA
|60,15
|-1,47%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,14
|-0,58%
|Rheinmetall AG
|1 774,50
|-1,69%
|SAP SE
|170,02
|1,66%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,55
|-0,87%
|Vonovia SE
|24,56
|-1,05%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 538,81
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.