Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 30.01.2026 12:27:05

DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag fester

DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag fester

Der DAX entwickelt sich am Freitagmittag positiv.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 24 454,67 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,127 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,274 Prozent fester bei 24 376,15 Punkten, nach 24 309,46 Punkten am Vortag.

Bei 24 366,39 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 529,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 490,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 118,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der DAX auf 21 727,20 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,345 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 266,33 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell adidas (+ 5,02 Prozent auf 150,70 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,18 EUR), Commerzbank (+ 1,73 Prozent auf 35,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Vonovia SE (-0,72 Prozent auf 24,65 EUR), Porsche Automobil (-0,63 Prozent auf 36,04 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR) und GEA (-0,50 Prozent auf 60,20 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
26.01.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 149,50 -0,99% adidas
Commerzbank 34,63 -0,29% Commerzbank
Deutsche Bank AG 33,09 1,74% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 212,90 1,28% Deutsche Börse AG
GEA 60,15 -1,47% GEA
Porsche Automobil Holding SE 36,14 -0,58% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 774,50 -1,69% Rheinmetall AG
SAP SE 170,02 1,66% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,55 -0,87% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,56 -1,05% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 538,81 0,94%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04:21 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen