24.03.2026 16:21:00

DAX im Chart-Check: Achterbahnfahrt ohne Gleichen!

Im Podcast HSBC Daily Trading analysiert Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei der HSBC wöchentlich neue Themen am Finanzmarkt: In der aktuellen Folge geht es um den DAX.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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ATX zieht an -- DAX nimmt 23.000-Punkte-Marke ins Visier -- Wall Street höher -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigen sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
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