Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX startet minimal leichter -- DAX mit etwas höherem Start -- Asiens Börsen höher

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit kleinen Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich auf höhem Niveau. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich nach den gestrigen Kursgewinnen wieder minimal schwächer.

Der ATX geht 0,01 Prozent tiefer bei 5.260,90 Einheiten in den Handelstag.

Die Überschrift für den heutigen Handelstag lautet weiterhin "Nahost-Konflikt".

Verunsicherung beherrschte zum Wochenauftakt erneut das Geschehen an den Finanzmärkten, jedoch soll es Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges geben. Der Iran dementierte jedoch jegliche Gespräche. Mit dem im Verlauf deutlichen Rücksetzer bei den Energiepreisen konnten sich Aktien- und Rentenmärkte erholen, schreiben die Analysten der Helaba. "Der Konflikt ist damit jedoch nicht beendet, und die wirtschaftlichen Folgen der faktischen Blockade der Straße von Hormus bleiben schwer abschätzbar", schrieb am Morgen der Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

In Europa wird heute ein datenseitiger Fokus auf den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone liegen die, die am Vormittag bekannt gegeben werden. Die überwiegende Mehrheit der Akteure geht laut Helaba von verschlechterten Werten aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steigt nach der gestrigen Erholung weiter.

Der DAX geht 0,1 Prozent fester bei 22.677,09 Punkten in die Sitzung.

Die anhaltende Unsicherheit rund um den Iran-Krieg lässt die Anleger nicht los. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die massive Zwischenerholung vom Montagmittag zunächst nur ein Strohfeuer war.

Am Montag war der DAX mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht von US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social für einen Hoffnungsschimmer sorgte. Bei anschliessend widersprüchlicher Nachrichtenlage war die Euphorie aber schon am Vortag schnell wieder abgeebbt. Der Preis für ein Barrel der Ölsorte Brent, der zeitweise unter 100 Dollar stand, kostete zuletzt wieder bis zu 104 Dollar. Die davon ausgehenden Inflations- und Konjunktursorgen halten damit an.

Trump hatte am Vortag erklärt, man befinde sich in Gesprächen mit dem Iran, und verlängerte das Ultimatum für Angriffe auf iranische Energieanlagen bis kommenden Freitag. Der Iran hat die Gespräche allerdings dementiert. "Der Konflikt ist damit jedoch nicht beendet, und die wirtschaftlichen Folgen der faktischen Blockade der Strasse von Hormus bleiben schwer abschätzbar", schrieb am Morgen der Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Die Märkte preisten weiterhin eine höhere Inflation, aber keine Rezession, ein. Die Gefahr einer solchen bleibe aber präsent, sollte die Situation weiter eskalieren.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart im Plus.

So stieg der Dow Jones anfänglich bereits und legte auch im Anschluss weiter zu. Mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 46.208,47 Zählern ging es letztlich in den Feierabend.

Auch der NASDAQ Composite startete bereits stärker in den Handelstag und verteidigte seine Gewinne im weiteren Verlauf. Schließlich verabschiedet sich der Techwerteindex ebenso 1,38 Prozent fester bei 21.946.76 Einheiten.

US-Präsident Trump hat am Montag mit einem Rückzieher in Form einer Verlängerung seines Ultimatums an den Iran, die Straße von Hormus freizugeben, für Aufatmen an den Börsen gesorgt. Er sprach von Gesprächen mit einem iranischen Spitzenvertreter, worauf auf breiter Front die Aktienkurse stiegen und die Ölpreise nachgaben. Wegen dieser Gespräche würden die USA nun für fünf Tage auf Angriffe gegen die iranische Energieinfrastruktur verzichten. Zuvor hatte Trump Iran eine Frist von 48 Stunden gesetzt, die Straße von Hormus zu öffnen.

Trump nannte den Namen des iranischen Vertreters allerdings nicht. Das iranische Außenministerium dementierte die Gespräche laut dem staatlichen Sender IRIB, was dazu beigetragen haben dürfte, dass die Kurse von den Tageshochs wieder deutlicher zurückkamen.

Iran hatte seinerseits auf das Ultimatum Trumps mit der Drohung reagiert, alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier zu nehmen. Im Handel hieß es, Trump knicke wieder einmal ein, wie schon öfter gesehen, wenn der Gegenwind - vor allem an den Finanzmärkten - zu stark werde.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit Aufschlägen.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 letztlich 1,43 Prozent höher bei 52.252,28 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland präsentierte sich der Shanghai Composite derweil 1,78 Prozent stärker bei 3.881,28 Indexpunkten.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 2,55 Prozent im Plus bei 25.004,98 Punkten.

Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Iran-Krieg sorgt am Dienstag an den asiatischen Aktienmärkten für eine leichte Erholung von den teils heftigen Verlusten zu Wochenbeginn. Allerdings sind die Signale nicht eindeutig. So hatte am Vortag US-Präsident Donald Trump das Ultimatum gegen den Iran um fünf Tage verlängert und sprach von Gesprächen mit einem iranischen Spitzenvertreter. Gleichwohl nannte er den Namen des iranischen Vertreters nicht. Das iranische Außenministerium dementierte zudem die Gespräche laut dem staatlichen Sender IRIB.

Der Iran hatte auf das Ultimatum mit der Drohung reagiert, alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der Golfregion anzugreifen, was an den Börsen in Asien für einen Ausverkauf gesorgt hatte. Die Erholung fällt nun aufgrund der gegenteiligen Signale recht zurückhaltend aus. Das deutlichste Plus verzeichnet der Kospi in Seoul, für den es um 2,4 Prozent nach oben geht. Er hatte zu Wochenbeginn mit einem Absturz um 6,5 Prozent auch das stärkste Minus verzeichnet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX