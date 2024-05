DAX – VWAP pusht über 1.000 Punkte!

DAX - D1 Chart inkl. Volumenprofil

DAX - D1 Chart inkl. Volumenprofil - UPDATE



DAX - D1 Chart inkl. Volumenprofil - nächste Marken





Kommentar

Die VWAP des Jahres (Volumengewichteter Durchschnitt auf Jahresbasis) hat den DAX über 1.000 Punkte ansteigen lassen (siehe Chartupdate). Die größte Gefahr in solchen Phasen ist das Topfishing und/oder zu frühe Trendfolge. Machen wir uns nichts vor, das Topfishing dominiert hierbei zu 95%. Gerade für Anfänger wirkt es verlockend "als Erster" "als Einziger" als "first mover" sich gegen den laufenden Impuls zu stellen.

Natürlich gibt es Möglichkeiten einsetzende Korrekturen zu handeln, aber dafür braucht es extrem eng stoppbare Formationen, die gnadenlos sofort auf break even gestoppt werden. Entweder zieht dann die Formation sofort oder man fliegt plusminus0 raus.

Fassen wir zusammen: Es war absolut richtig sind in Trendrichtung zu positionieren und die institutionellen Level im Blick zu behalten, denn dort entstehen häufiger Impulse. Aktuell rennt der Impuls und triggert Stop-Loss-Wellen hintereinander. So weit, so normal. Nun heißt es geduldig auf die nächsten wichtigen Unterstützungen zu warten, sie werden kommen und neue Handelschancen werden sich wieder ergeben.

Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Das "wo" habe ich folgend zusammengefasst. Die zweite Frage ist daher, ob man als Händler der Versuchung widerstehen kann (a) das Top abfishen zu wollen und (b) lang genug auf die Supports zu warten...





Relevante Unterstützungen:

(1) Tages-EMA-10: 18.380 Punkte

(2) Tages-EMA-20: 18.200 Punkte

(3) VWAP (Quartal) inkl. Tages-EMA50: 18.050 Punkte

(4) VWAP (Jahr): 17.600 Punkte





Viel Erfolg,

Ihr Dennis Gürtler.





Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.





Hinweis zum Trading | Kontext & Signal

Häufig besteht die Frage, woher man weiß, dass ein Preisbereich auch „funktioniert“. Diese Antwort liegt in der Reaktion des Preises selbst. Wie immer gilt, dass man die angegebenen Orte (Zonen) nicht ohne untergeordnete Bestätigungen des Preises (Boden- oder Topformation) handeln sollte. Meistens ist damit ein klar ersichtliche Dreickecks- , Double Top / Bottom - Formation im Fokus. Nur wenn diese im genannten Preisbereich auftritt und sauber aufgelöst wird, ergibt sich ein Trade.

Hinweis Trademanagement

Entscheidend ist den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.





