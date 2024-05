DB: 90 Prozent der Fernverkehrstickets werden digital gekauft

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn verkauft 90 Prozent ihrer Fernverkehrstickets nach eigenen Angaben inzwischen über digitale Kanäle. Das teilte der bundeseigene Konzern am Dienstag in Berlin mit. Vor zehn Jahren seien es noch 51 Prozent gewesen, sagte Stefanie Berk, Marketing-Vorständin bei DB Fernverkehr. Im Regionalverkehr liege der Anteil der digital verkauften Fahrscheine bei 78 Prozent. Hier habe vor allem das Deutschlandticket für einen Sprung nach oben gesorgt. Das Deutschlandticket wird seit seiner Einführung offensiv als digitales Ticket beworben und von vielen Menschen in Apps genutzt.

Auch aufgrund der hohen Onlinequoten bei den Ticketverkäufen wird die Bahn die Bahncard 25 und 50 ab dem 9. Juni nicht mehr als Plastikkarte ausgeben. Ab diesem Tag sollen die beiden Abo-Varianten nur noch in digitaler Form zur Verfügung stehen, also in der App DB Navigator. "Wir stellen fest, dass diese Karten doch mal verloren gehen oder vergessen werden", sagte Berk. Das Smartphone dagegen hätten die Kundinnen und Kunden eigentlich immer dabei - und dass bei der Kontrolle der Akku leer sei, komme deutlich seltener vor als eine vergessene Plastikkarte./nif/DP/stk