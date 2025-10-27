YTL Aktie
WKN: 878715 / ISIN: MYL4677OO000
|
27.10.2025 03:00:00
DBS, OCBC and Maybank extends S$500 million loan to YTL PowerSeraya for hydrogen-ready power plant
This is the first transition-finance transaction aligned with Singapore's national taxonomy for sustainable finance
Aktien in diesem Artikel
|YTL Corp Bhd
|90,00
|-1,10%
