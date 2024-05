De Guindos: EZB-Zinssenkung im Juni wäre eine um 25 Basispunkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) würde ihre Leitzinsen im Juni nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos - wenn es zu einem solchen Beschluss käme - nur moderat senken. "Wir verfolgen einen vorsichtigen Ansatz und das spräche für eine Senkung um 25 Basispunkte", sagte De Guindos den Oberösterreichischen Nachrichten. Auf die Frage nach möglichen weiteren Zinssenkungen sagte er: "Die Unsicherheit ist sehr groß. Wir haben keine Entscheidung über die Anzahl weiterer Schritte oder ihr Ausmaß getroffen. Wir werden sehen, wie sich die Daten entwickeln."

Zinserhöhungen in den nächsten Monaten hält der EZB-Vizepräsident für eher unwahrscheinlich, will sie aber nicht ausschließen: "Das ist nicht unser Basisszenario", sagte er, fügt aber hinzu: "Das wird davon abhängen, wie sich die Inflation entwickelt." Gegenwärtig gehen die EZB davon aus, dass die Inflationsraten kurzfristig schwanken, aber bis 2025 auf den Zielwert von 2 Prozent sinken werde.

"Aber es gibt einige Risiken: die Lohnentwicklung, die Entwicklung der Produktivität, die Lohnstückkosten und die sinkenden Gewinnspannen, um nur die wichtigsten Faktoren zu nennen", warnte De Guindos. Hinzu kämen geopolitische Risiken und Unwägbarkeiten - Russlands Krieg in der Ukraine, der Konflikt im Nahen Osten, mögliche Spannungen in Südostasien. "Wir müssen sehr vorsichtig bleiben. Nichts ist vorbestimmt, was Zinssenkungen oder -änderungen angeht", sagte er.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2024 02:42 ET (06:42 GMT)