Decker Manufacturing präsentierte Quartalsergebnisse

Decker Manufacturing äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,43 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Decker Manufacturing einen Umsatz von 12,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at