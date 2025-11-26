Deere Aktie

Deere für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850866 / ISIN: US2441991054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 12:39:46

Deere And Co Q4 Income Falls, But Beats Estimates

(RTTNews) - Deere And Co (DE) released a profit for fourth quarter that Dropped, from last year but beat the Street estimates.

The company's bottom line came in at $1.065 billion, or $3.93 per share. This compares with $1.245 billion, or $4.55 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $3.83 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 11.2% to $12.394 billion from $11.143 billion last year.

Deere And Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.065 Bln. vs. $1.245 Bln. last year. -EPS: $3.93 vs. $4.55 last year. -Revenue: $12.394 Bln vs. $11.143 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)mehr Nachrichten

Analysen zu Deere & Co. (John Deere)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deere & Co. (John Deere) 404,20 -0,61% Deere & Co. (John Deere)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX startet tiefer - DAX zum Auftakt wenig verändert -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen