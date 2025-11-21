DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft ließ sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,6 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at