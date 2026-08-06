Delcath Systems Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Delcath Systems Inc. (DCTH) released a profit for second quarter of $2.67 million

The company's earnings came in at $2.67 million, or $0.07 per share. This compares with $2.70 million, or $0.07 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 20.6% to $29.13 million from $24.16 million last year.

Delcath Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.67 Mln. vs. $2.70 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.07 last year. -Revenue: $29.13 Mln vs. $24.16 Mln last year.

Total HEPZATO KIT and CHEMOSAT revenue to range from $104 million to $108 million, reflecting an increase in HEPZATO KIT volume of at least 28% over 2025