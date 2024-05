Delivery Hero-Aktie steigt an: Aufsichtsrat steht wohl vor Umstrukturierung

An der Spitze des Aufsichtsrates soll künftig Kristin Skogen Lund stehen, derzeit noch Chefin des norwegischen Medien- und Onlinehandelskonzerns Schibsted ASA . Sie soll auf der Hauptversammlung im Juni in das Aufsichtsgremium gewählt werden und im Anschluss dessen Vorsitz übernehmen, wie Delivery Hero am Montag in Berlin mitteilte. Der bisherige Aufsichtsratschef Martin Enderle soll ebenfalls wieder in den Rat gewählt werden, den Vorsitz aber abgeben. Der Kontrollrat soll außerdem von sechs auf acht Mitglieder anwachsen. Nach Angaben des Nominierungsausschusses machen das Wachstum und die Komplexität der Gesellschaft eine Erweiterung nötig. Die Delivery-Hero-Aktie legte vorbörslich etwas zu.

Anfang April hatte es Spekulationen gegeben, dass der aktivistische Investor Sachem Head ein Mitspracherecht im Aufsichtsrat gefordert habe. Aus Sicht von Sachem Head entwickelten sich das Geschäft und der Aktienkurs von Delivery Hero enttäuschend, hieß es bei der Nachrichtenagentur Bloomberg zu der Zeit unter Berufung auf Insider.

Der US-Investor teilte nun am Montag mit, die Veränderungen im Aufsichtsrat zu unterstützen. Sachem Head hält nach eigenen Angaben über Aktien und Derivate 3,6 Prozent an dem MDAX-Konzern. "Wir sehen enormes Potenzial im Markt für Essenslieferungen und für Delivery Hero mit seiner starken Wettbewerbsposition in hochattraktiven Märkten", sagte Sachem-Head-Gründer Scott Ferguson laut Mitteilung.

Wie die Investmentgesellschaft Sachem Head Capital Management LP mitteilte, verwaltet sie derzeit über Aktien und Derivate eine Position von 3,6 Prozent an dem Berliner Essenslieferkonzern. Einem Sprecher zufolge liegt der direkt in Aktien gehaltene Anteil unter 3 Prozent. Die aktuelle Position sei ab 2020 aufgebaut und "jüngst ausgebaut" worden. Nach deutschem Aktienrecht müssen Investoren Anteilsbesitz bei Überschreiten bestimmter Schwellen melden - bei Aktien zum Beispiel ist 3 Prozent eine Schwelle, bei Aktien und Derivaten zusammen beträgt die Schwelle 5 Prozent.

Für einen Kurssprung von rund 15 Prozent bei der Delivery-Hero-Aktie hatte Anfang April ein Medienbericht gesorgt, dass Sachem Head bei dem Konzern einen Anteil von 3,6 Prozent aufgebaut habe und möglicherweise einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebe. Außerdem strebe er möglicherweise einen CEO-Wechsel an, da sich sowohl das operative Geschäft als auch der Aktienkurs aus Sicht des Investors enttäuschend entwickelten verglichen mit Wettbewerbern. Sachem Head hält auch 5,2 Prozent am britischen Wettbewerber Deliveroo.

Delivery Hero teilte am Montagmorgen mit, der MDAX-Konzern habe - im Zusammenhang mit dem Vorschlag, Ferguson als vierten Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen - mit Sachem Head einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, "der übliche Stillhalte- und Vertraulichkeitsbestimmungen enthält".

