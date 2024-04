Delivery Hero von Bericht über Sachem-Head-Einstieg beflügelt

Von Helena Smolak

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Agenturbericht über den Einstieg eines aktivistischen Investors bei Delivery Hero hat für einen Kurssprung von rund 15 Prozent bei der Aktien des Essenslieferanten gesorgt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass die Investmentgesellschaft Sachem Head Capital Management einen Anteil von 3,6 Prozent an dem MDAX-Unternehmen erworben habe und möglicherweise einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebe. Laut dem Bericht könnte der in New York ansässige Fonds Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg austauschen wollen, da sich sowohl das operative Geschäft als auch der Aktienkurs aus Sicht des Investors enttäuschend entwickelten.

Delivery Hero reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Sachem Head unter Leitung von Scott Ferguson hat sich kürzlich bereits mit 5 Prozent an dem britischen Essenslieferanten Deliveroo beteiligt.

