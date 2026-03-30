Delko präsentierte Quartalsergebnisse

Delko lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,01 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delko -0,150 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 182,5 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189,5 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at