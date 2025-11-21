|
Delta-Galil Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Delta-Galil Industries präsentierte in der am 18.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,36 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden ILS – das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,95 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.
