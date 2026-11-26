Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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26.11.2026 15:50:27
Democrats Confront a Familiar Question: How Are You Going to Pay for That?
Many Democratic plans are unlikely to become law under President Trump. But the party is still grappling with the difficult budget math of its agenda.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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