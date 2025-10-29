Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
|
29.10.2025 12:44:53
Demystifying Stitch Fix: Insights From 4 Analyst Reviews
This article Demystifying Stitch Fix: Insights From 4 Analyst Reviews originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stitch Fix Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
23.09.25
|Ausblick: Stitch Fix A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.09.25
|Erste Schätzungen: Stitch Fix A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.06.25
|Ausblick: Stitch Fix A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.05.25
|Erste Schätzungen: Stitch Fix A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)