Deutsch-Israelische Gesellschaft: Hamas-Angriffe verbrecherisch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsch-israelische Gesellschaft hat die Angriffe der Hamas am Samstag gegen Israel als feige und verbrecherisch verurteilt. In einer Erklärung hieß es in Berlin: "Wir sind in großer Sorge und stehen in Solidarität an der Seite des israelischen Volkes." Dieser Angriff könne der Beginn eines Krieges sein. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft./rom/DP/zb