Deutsche Exporte steigen im Oktober leicht

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Oktober trotz der flauen Weltwirtschaft und der US-Zölle leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,1 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 4,2 Prozent höher.

Die Importe sanken im Oktober um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Minus von 1,5 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 2,8 Prozent.

Insgesamt wurden im Oktober kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 131,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 114,5 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 16,9 Milliarden Euro.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Oktober kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 76,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 61,1 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber September stiegen die Exporte in die EU-Staaten um 2,7 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 2,8 Prozent.

In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Oktober Waren im Wert von 55,1 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 53,4 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber September sanken die Exporte in die Drittstaaten um 3,3 Prozent und die Importe von dort um 5,4 Prozent.

Die meisten deutschen Exporte gingen im Oktober in die USA. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 11,3 Milliarden Euro exportiert, das waren 7,8 Prozent weniger als im September. Damit nahmen die Exporte in die USA im Oktober wieder ab, nachdem sie im September im Vormonatsvergleich gestiegen waren. Gegenüber dem Vorjahresmonat waren die Exporte in die USA um 8,3 Prozent geringer.

December 09, 2025 02:19 ET (07:19 GMT)