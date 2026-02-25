Deutsche Managerin Jasper-Martens wird neue VKW-Vorstandsvorsitzende

Die deutsche Managerin Anna Jasper-Martens ist vom Aufsichtsrat des Vorarlberger Energiekonzerns illwerke vkw AG einstimmig zur neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt worden. Sie folgt Christof Germann nach, der die Funktion heuer nach über 20 Jahren im Vorstand zurücklegt, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Die 53-jährige Jasper-Martens habe mit ihrer Erfahrung in der Energiewirtschaft und ihrer Sozialkompetenz gepunktet. Sie tritt ihr Amt am 1. Dezember 2026 an.

Die Juristin Jasper-Martens hat in ihrer beruflichen Laufbahn verschiedene Managementfunktionen bei großen europäischen Energieversorgern in den Bereichen Wärme, Stromvertrieb, Erneuerbare und Batterien bekleidet Seit 2023 ist sie Geschäftsführerin der E.ON Energy Infrastructure Solutions GmbH und verantwortet als CCO die Steuerung des Infrastrukturgeschäftes der E.ON in Deutschland. Sie ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern.

