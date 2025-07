Deutsche Produktion steigt im Mai deutlicher als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im verarbeitenden Sektor Deutschlands ist im Mai deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lag um 1,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im April hatte sie noch um 2,1 Prozent darunter gelegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von nur 0,5 Prozent prognostiziert.

Das für April gemeldete monatliche Minus von 1,4 Prozent wurde auf 1,6 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von März bis Mai war die Produktion um 1,4 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm im Mai gegenüber dem Vormonat um 1,4 (minus 1,9) Prozent zu. Das ist überraschend, weil der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe um 1,9 Prozent gesunken ist, wie am Freitag gemeldet wurde. Die Produktion von Vorleistungsgütern sank um 2,1 (minus 1,7) Prozent, die von Investitionsgütern stieg um 4,1 (minus 2,4) Prozent und die von Konsumgütern um 0,5 (minus 1,0) Prozent.

Die Energieerzeugung zog um 10,8 (minus 2,3) Prozent an, während die Bauproduktion um 3,9 (0,0) Prozent zurückging.

"Die positive Entwicklung der Produktion ist auf die Zuwächse in der Automobilindustrie (plus 4,9 Prozent) und der Energieerzeugung (plus 10,8 Prozent) zurückzuführen. Auch der Anstieg der Produktion in der Pharmaindustrie (plus 10,0 Prozent) beeinflusste das Gesamtergebnis positiv", teilte Destatis mit. Negativ habe sich hingegen der Rückgang im Baugewerbe (minus 3,9 Prozent) ausgewirkt.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sanken die Produktion von chemischen Erzeugnissen um 3,8 Prozent, die von elektrischen Ausrüstungen um 3,1 Prozent und die Produktion im Maschinenbau um 0,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2025 02:16 ET (06:16 GMT)